تمكن شاب في سن المراهقة من الفرار منتصف نهار اليوم من مركز الحجر الوقائي ضد انتشار وباء كورونا بمقر المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز التابع لقطاع الري بمدينة قصر البخاري جنوبي المدية.

الفار الذي لم يبق سوى ثلاثة أيام على انتهاء مدة حجره، أستغل ساعة إحضار الوجبات الغذائية منتصف النهار للمقيمين بمعيته ضمن تدابير الحجر الصحي، ليقدم على دفعهم في طريقه معتليا الحائط الخارجي لمقر الحجر والاتجاه مسرعا صوب مجرى وادي الشلف المتاخم لمقر المعهد، فيما سارع أعوان الحراسة لملاحقته والاتصال بمصالح أمن الدائرة وإعادته إلى مركز الحجر.