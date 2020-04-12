أنجز مخبر الطب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو منذ بداية شهر أفريل الحالي لغاية اليوم الأحد ما لا يقل عن 150 تحليل لمشتبهين باصابتهم بفيروس كورونا أرسلت من قبل المؤسسات الإستشفائية المتواجدة بإقليم ولاية تيزي وزو .

أكد البروفيسور عبد الكريم مسعودي عميد كلية الطب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو لإذاعة تيزي وزو، اليوم الأحد، أن المخبر يقوم بإنجاز يوميا 20 تحليلا لعينات أشخاص مشتبه فيهم باصابتهم بالفيروس، أرسلت من مختلف المؤسسات الإستشفائية بإقليم الولاية التي تمر من المخبر البيولوجي بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد ندير بتيزي وزو قبل أن ترسل إلى مخبر كلية الطب .

وحسب المصدر نفسه، هذه التحاليل تنجز في اليوم نفسه ويعاد إرسالها إلى المخبر البيولوجي بالمركز الأستشفائي الجامعي ليعاد إرسالها إلى المستشفيات لكشف عن نتائجها للمرضى بعدما كانت العملية تستغرق من 5 إلى 6 أيام حينما كانت ترسل إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة.