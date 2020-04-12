تبرع مجمع جيبلي لإنتاج الحليب اليوم الأحد بمبلغ 30 مليون دينار للخزينة العمومية في إطار الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا المستجد كوفيد-19،حسبما علم لدى هذا المجمع الصناعي.

و أشار الرئيس المدير العام،مولود حريم أن المجمع جيبلي قدم هذه المساهمة المالية من حسابه البنكي إلى حساب الخزينة العمومية المخصص لجمع التبرعات لمكافحة الجائحة (كوفيد-19)،مضيفا أن المجمع و فروعه يعبر من خلال هذه المبادرة عن "تضامنه التام مع السلطات العمومية في هذا المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد".

وقال ذات المسؤول أن المجمع الذي يقوم بضبط سوق الحليب قد اتخذ إجراءات استثنائية لضمان تموين السوق بهذه المادة ومشتقاتها التي يتزايد عليها الطلب.

ورغم ظروف الحجر الصحي فان 15 ملبنة تابعة للمجمع قد ضاعفت جهودها لإنتاج كمية يومية تقدر ب 3 ملايين لتر من الحليب المدعم و400.000 لتر من حليب الأبقار إضافة إلى الإبقاء على إنتاج مشتقات الحليب.

وتستمر مؤسسة جيبلي في جمع الحليب لدى المربين المحليين لتثمين هذه المادة و تمكينهم من تسويق منتوجاتهم خاصة في هذه الفترة من السنة التي تدر فيها الأبقار كميات كبيرة من الحليب.