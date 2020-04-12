كشفت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة عن تسجيل 560 مخالفة ضد الراجلين ووضع 120 سيارة في المحشر في إطار السهر على تطبيق إجراء الحجر الصحي بإقليم اختصاص الدرك الوطني بالولاية، في حصيلة ممتدة بين 04 إلى 11 أفريل الجاري.

وكشف بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة ،اليوم ، أنه و مواصلة للتدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد للحد من انتشار وباء فيروس كورونا قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة بحشد جميع الوسائل الضرورية حفاظا على صحة المواطن ، وذلك بتطبيق الحجر الصحي الجزئي من الساعة 15:00 مساءا إلى غاية الساعة 07:00 صباحا أين تم غلق جميع شبكة الطرق المؤدية إلى داخل وخارج ولاية تيبازة مع التطبيق الصارم لحظر التجوال ومنع التجمعات بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور لأصحاب الرخص مثل الطواقم الطبية وشاحنات التموين بالمواد الغذائية .

وأشار البيان أنه تم خلال هذه العمليات إحصاء عدد كبير من التجاوزات لهذه لإجراءات أين تم رفع من الفترة الممتدة بين 4 إلى 11 أفريل الجاري 560 مخالفة ضد الراجلين وضع 120 مركبة في المحشر.