أودع قاضي التحقيق لدى محكمة عزازقة شخصان من جمعية أشرار متكونة من خمسة عناصر الحبس المؤقت و وجه استدعاء مباشر لشخصان فيما أفاد فتاة ضمن المجموعة بالحرية حيث وجه لهم تهمة تكوين جمعية أشرار حيازة المخدرات و الأسلحة البيضاء و إنشاء مكان للانحراف.

حسب بيان لخلية الإتصال لمديرية أمن ولاية تيزي وزو، تم تفكيك جمعية الأشرار هذه ، المتكونة من 5 أشخاص من بينهم فتاة المنحذرون من إعكوران عزازقة و تيزي وزو تتراوح أعمارهم بيم 21 سنة إلى 31 سنة، من قبل مصالح أمن دائرة عزازقة.

حسب الوثيقة نفسها، تم العثور بحوزة المشتبه فيهم على مخدرات أسلحة بيضاء و علي مبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات قدر بـ145.000 دج.

و أضاف المصدر أن إلقاء القبض على عناصر هذه المجموعة ترك ارتياح وسط سكان المنطقة، بالنظر للخطر المشكل من قبل المشتبه فيهم على حياة المواطنين.

أما ببلدية الأربعاء ناث إيراثن، فقد تم تفكيك جمعية أشرار تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 30 و38 سنة، ضبط بحوزتهم على 200 غرام من المخدرات و على مبلغ مالي يقدر بـ 1500.000دج، من عائدات بيع المخدرات و مركبة كانوا يستعملونها في تنقلاتهم.