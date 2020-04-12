تم اليوم الأحد تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر و الإشهار (أناب), حسب ما علم لدى هذه المؤسسة التي تسعى لتسطير برنامج عمل لتطوير أدائها و عصرنة تسييرها.

و أوضح نفس المصدر ان المؤسسة "و تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية تعمل على إعداد برنامج لتطوير أدائها و عصرنة تسييرها، حيث اشرف وزير الاتصال عمار بلحيمر، أمس السبت على حل مجلس الإدارة القديم و تعيين أعضاء المجلس الجديد الذين تم تنصيبهم اليوم الأحد".

و يتشكل مجلس الإدارة الجديد من عدة شخصيات معروفة في مجال التسيير المالي و المحاسباتي و المركيتينغ، و هم على التوالي:

احمد سوامس و هو بروفيسور في الرياضيات التطبيقية و التسيير الصناعي و خبير في الاقتصاد و الإحصاء، و أحمد بن عباس (الرئيس المدير العام لمجمع فيرار) و هو خبير دولي في النشر و التسيير الصناعي، و حرشوش ليزيد و هو مفتش مالي سابق في وزارة المالية اشتغل في العديد من الوزارات كالداخلية و الفلاحة و التكوين المهني و التربية الوطنية، و عمار لونيس الذي شغل منصب مدير مركزي سابق بمؤسسة نفطال و وسيط حكومي سنة 1984.

و من بين المهام الموكلة للطاقم الجديد -حسب نفس المصدر- "إعادة النظر بسرعة في ميكانيزمات التسيير و هيكلة المؤسسة لتساير التحولات الكبيرة و المتسارعة التي تشهدها الجزائر و بالخصوص في قطاع تكنولوجيات الإعلام الحديثة و الرقمنة".