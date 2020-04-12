تم اليوم الأحد بجيجل التوقيع على اتفاقيات لتموين 5 مطاحن عبر الولاية بـ2.000 قنطار يوميا من القمح بنوعيه الصلب واللين، انطلاقا من مخازن الديوان الجزائري المهني للحبوب بمنطقة بالطاهير.

وأوضح مدير التجارة بالولاية، عزوز بن زديرة، على هامش عملية التوقيع بمقر مخازن ذات الديوان بحضور مسؤولي المطاحن الخمس (أربع مختصة في طحن القمح اللين و واحدة في طحن القمح الصلب)، أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقيات تزويد هذه المطاحن يوميا بما يزيد عن 2.000 قنطار من القمح بنوعيه (الصلب و اللين) بدل اللجوء للولايات المجاورة للتزود بهذه المادة الحيوية.

وأضاف المسؤول أن المطاحن المختصة في صنع الفرينة، سيتم تزويدها بـ 1700 قنطار من القمح اللين يوميا في حين أن المطحنة الوحيدة المختصة في إنتاج السميد، ستتزود بحوالي 400 قنطار من القمح الصلب يوميا كذلك.

من جهته، أفاد خلف الله طارق, رئيس مشروع مخازن الديوان الجزائري المهني للحبوب، بأن هذه المخازن التي دخلت مرحلة التجارب شهر جويلية من العام الماضي، تصل قدرتها التخزينية الإجمالية إلى نحو 50 ألف طن وهي مزودة بأحدث التكنولوجيات المتعلقة بالشحن والتفريغ والمتابعة.

وأضاف أن قدرة تشغيل المخازن تقدر بحوالي 300 طن في الساعة ( تفريغ أو تحميل)، حيث تتكفل مخازن الديوان بتزويد ولايات شرق البلاد (سطيف وقسنطينة وميلة وباتنة وأم البواقي وبرج بوعريريج) وجنوب شرق البلاد على غرار ورقلة وبسكرة و وادي سوف بالقمح الصلب و اللين.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة أولية توجد في طور الإنجاز تتعلق بربط مخازن الديوان الجزائري المهني للحبوب بميناء جن جن (جيجل) بخط السكك الحديدية مما سيسهل في نقل الحمولات انطلاقا من هذا الميناء بكل أريحية, حسب ما تمت الإشارة إليه.