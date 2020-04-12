ارتفعت حصيلة جائحة كورونا في الجزائر إلى 1914 مصاب بتسجيل 89 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 293 حالة عقب تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، في المقابل ارتفعت حالات الشفاء لتصل إلى 591 حالة، بعد إحصاء 131 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الأخير.

الأرقام التي كشفت عنها لجنة متابعة وتقصي فيروس كورونا في الجزائر، استقرار نسبيا في عدد الاصابات الجديدة وتراجع طفيف في الوفيات.

في المقابل عرف عدد المتعافين قفزة هامة بتسجيل 131 حالة شفاء جديد ليصل الاجمالي إلى 591 حالة شفاء، وهي أعلى حصيلة يومية لعدد المتعافين المسجلة منذ بداية الأزمة الصحية.

وكان أطباء من مستشفيات البليدة أكدوا أمس، أن عدد هائل من المرضى سيغادرون مستشفيات البليدة والعاصمة بعد تماثلهم للشفاء بفعل تطبيق بروتوكول علاج كلوروكين.

وبالعودة الى حصيلة اليوم، أشارت اللجنة أن 27 ولاية لم يتم فيها تسجيل أي إصابة جديدة، في حين سجلت في 11 ولابين بين حالة و 3 حالات.

واستنادا لنفس المصدر، يخضع حاليا 1729 مريض تم تشخص اصابتهم بيولوجيا للعلاج ببروتوكول كلوروكين.

توزيع الإصابات حسب الولايات:

1-البليدة: 554 حالة

2-الجزائر : 334 حالة

3-وهران: 120 حالة

4-سطيف: 87 حالة

5- بجاية: 80 حالة

6-تيبازة : 60 حالة

7-عين الدفلى: 51 حالة

8- تيزي وزو: 49 حالة

9-قسنطينة : 40 حالة

10- تلمسان : 38 حالة

11-برج بوعريريج: 36 حالة

12-مستغانم: 33 حالة

13-الشلف: 31 حالة

14-الجلفة: 28 حالة

15-المدية: 27 حالة

16-بومرداس: 25 حالات

17-جيجل : 24 حالة

18-سكيكدة: 22 حالة

19-باتنة: 21 حالة

20-معسكر: 20 حالة

21-سيدي بلعباس: 19 حالة

22-تيسمسيلت: 19 حالة

23-أم البواقي: 18 حالة

24-الوادي : 18 حالات

25-عنابة : 14 حالة

26-البويرة : 13 حالة

27-عين تيموشنت : 13 حالة

28-بسكرة: 11 حالة

29-خنشلة: 11 حالة

30-غرداية : 11 حالة

31-بشار: 10 حالات

32- غليزان: 10 حالات

33-الأغواط: 9 حالات

34-المسيلة: 8 حالات

35- ورقلة: 7 حالات

36-تبسة : 7 حالات

37-قالمة: 6 حالات

38-سوق أهراس : 6 حالات

39-أدرار : 6 حالات

40-تيارت : 4 حالات

41-الطارف: 4 حالات

الولايات التي سجلت بها 3 حالات:

ميلة

الولايات التي سجلت بها حالتان:

إليزي

الولايات التي سجلت بها حالة واحدة:

البيض، النعامة ، سعيدة