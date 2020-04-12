حرر عناصر الدرك الوطني بولاية المسيلة 197 مخالفة بسبب إجراءات الحجر الصحي الجزئي الذي دخل حيز التنفيذ عبر ولاية المسيلة منذ 5 أفريل الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الأحد خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن المخالفات تم إرسالها إلى الجهات القضائية قصد البث فيها، كما تم وضع في نفس السياق 73 مركبة و 3 دراجات نارية في المحاشر البلدية و ذلك وفق ما ينص عليه التنظيم المعمول به في هذا الخصوص.

وتسهر مصالح الدرك الوطني علي التطبيق الصارم لإجراءات الحجر الصحي بالنظر لما له من آثار إيجابية في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد وفق ما ذكره نفس المصدر.