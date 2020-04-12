في إطار مكافحة الجريمة الماسة بالاقتصاد و المال سيما في الوقت الراهن،والمتعلقة أساسا بالمضاربة في المواد الصيدلانية، تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان من حجز كمية معتبرة من المواد شبه الصيدلانية موجهة للمضاربة، وهذا بعد معلومات وردت إلى ذات المصلحة مفادها وجود مستودع بوسط مدينة غليزان ملك لأحد الأشخاص يقوم بتخزين مواد شبه صيدلانية موجهة للمضاربة.

وبعد تفتيش المستودع تم العثور على كميات معتبرة من المكملات الغذائية منها 2472 علبة من مادة الحليب بودرة،و1404 من مادة الفرينة للرضع من مختلف الأنواع إلى جانب 469 مرهم صيدلي من مختلف الأنواع،و470 علبة،و46 قارورة من المكملات الغذائية منعدمة تاريخ الإنتاج و منتهية الصلاحية،وقد قدرت القيمة المالية للمحجوزات بقرابة 180 مليون.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيه لتقديمه أمام الجهات القضائية عن تهم حيازة مواد شبه صيدلانية مهربة،وحيازة مواد شبه صيدلانية منتهية الصلاحية بدون رخصة،ومواد غذائية خاصة بتغذية الأطفال بدون فوترة.