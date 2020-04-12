سجلت مصالح أمن ولاية الشلف خلال الأسبوع الأول من تطبيق إجراءات الحجر الجزئي، أزيد من 160 مخالفة كما حجزت 74 مركبة، حسبما جاء به اليوم الأحد بيان لخلية الاتصال لذات الجهاز الأمني.

وأوضح المصدر أن مصالح الأمن و منذ تطبيق قرار الحجر الصحي الجزئي على ولاية الشلف خلال الفترة ما بين السابعة مساءا و السابعة صباحا سجلت 163 مخالفة حررت ضد أشخاص وأنجز في حقهم ملفات قضائية.

كما حجزت ذات المصالح استنادا للمصدر 74 مركبة و 21 دراجة نارية تم وضعها بالمحشر البلدي فيما تم تسجيل قضية واحدة تتعلق بمخالفة احد التجار لقرار عدم النشاط خلال فترة الحجر الجزئي.

وفي سياق ذي صلة سجلت المصالح الأمنية انخفاضا في عدد القضايا المتعلقة بالقانون العام على غرار قضايا السرقة و الاعتداءات و ترويج المخدرات لاسيما في ظل مخطط امني مسطر من قبلها لتطبيق حظر التجوال خلال فترة الحجر و تامين المواطنين و ممتلكاتهم.

الجدير بالذكر، أن ولاية الشلف أحصت إصابة30 شخصا بفيروس كورونا المستجد حيث يتم استشفائهم بالمركز المرجعي بالشرفة و كذا بمستشفى الأخوات باج .