تم بولاية باتنة حجز مواد غذائية موجهة للمضاربة وكذا كمامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للسلامة و كميات معتبرة من السجائر غير المفوترة في عمليات متفرقة، حسب ما استفيد اليوم الأحد من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني محليا .

وأوضح ذات المصدر بأن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحيدوسة تمكنوا من حجز على الطريق الوطني رقم 77 مواد غذائية مقتناة من ولاية سطيف وموجهة لإعادة البيع والمضاربة بباتنة كانت محملة على متن شاحنة مغطاة تمثلت في 1750 لتر من زيت المائدة معبأة بقارورات من سعة 5 لتر ولترين إلى جانب 200 علبة قهوة وزن 250 غرام للواحدة و950 علبة سكر بوزن 1 كلغ و36 كلغ من مادة المارغرين معبأة في علب وزن 250 و500 غ .

وتبين -يضيف المصدر- بعد توقيف المركبة لمراقبة وثائقها بأن سائقها البالغ من العمر 25 سنة لا يملك السجل التجاري الذي يسمح له بممارسة هذا النشاط ولا يحوز على فاتورة السلع ليتم على إثرها رفع ضده جنح "عدم التسجيل في السجل التجاري و عدم الفوترة وكذا المضاربة غير الشرعية."

وأحبطت من جهة أخرى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة عملية تسويق 1495 كمامة جراحية غير مطابقة لمعايير السلامة ومجهولة المصدر بإحدى صيدليات عاصمة الولاية كانت تباع للزبائن ب 80 دج للوحدة الواحدة.

و تم رفع جنحة "عدم تحرير بيانات الوسم وطريقة و دليل الاستعمال وشروط ضمان المنتج" ضد صاحب الصيدلية يضيف المصدر الذي أفاد بأنه سيتم عرض القضية على النيابة فور الانتهاء من التحقيق.

فيما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقيقبة من حجز 23 ألف وحدة من السجائر مختلفة الأنواع غير مفوترة على متن مركبة كانت قادمة من سطيف نحو مدينة بريكة بولاية باتنة على الطريق الوطني رقم 78.

وتم رفع جنحتي "عدم الفوترة وعدم احترام إلزامية وسم المنتج الموضوع للاستهلاك" ضد كل من المشتري والبائع البالغين من العمر 47 و 28 سنة, يضيف المصدر الذي أكد بأنه تم تسليم المحجوزات إلى مصلحة أملاك الدولة تبعا لتعليمات وكيل الجمهورية المختص إقليميا.