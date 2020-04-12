حدد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم سعر البيع المحتمل لهدافه هاري كين في ظل إبداء العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بضمه.

وحسب وسائل الاعلام، يرغب توتنهام في الحصول على 227 مليون يورو للاستغناء عن كين. حيث يرغب النادي في تحطيم الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم والمتمثلة في انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

ويتطلع توتنهام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصفقة المحتملة للمساهمة في سداد الديون المتراكمة على النادي من أعمال بناء الملعب الجديد، وتعادل ديون النادي نحو 725 مليون يورو، بحسب مواقع رياضية.

وأثيرت تكهنات واسعة في الفترة الماضية حول رغبة ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد في ضم كين.