أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة عقود الزواج عن بعد بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية. وذكرت صحيفة ”الإمارات اليوم” أن وزارة العدل الإماراتية قدمت هذه الخدمة للحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم وتسهيلا على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية. وأفادت الوزارة بأن النظام الجديد يأتي بالاعتماد على نظام العدالة الذكي الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية، من أهمها في هذه المرحلة عقد الزواج عن بعد، من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد وفي مجلس واحد لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، حيث يتم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف عبر الفيديو، وتتأكد المحكمة بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين على هاتفيهما.