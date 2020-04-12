صرح عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، أمس، بأن الحكومة الأمريكية كانت مقصرة ولم تتدخل بالشكل الكافي لمواجهة انتشار وباء كورونا في الولاية. وقال دي بلاسيو، في كلمة متلفزة حول تطورات الوضع بالمدينة التي تعاني بسبب تفشي فيروس كورونا: ”الحكومة الأمريكية يجب أن تعزز من تدخلها في مواجهة التفشي، وكانت مقصرة في الأزمة”، وطالب إدارة بلاده بتوفير مزيد من أجهزة الفحص الفردي لسلطات الولاية. للإشارة، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، فقد سجلت أكثر من 500 ألف حالة مؤكدة وأكثر من 18700 حالة وفاة.