أفادت منظمة الصحة العالمية بأن وباء كورونا أصاب أكثر من 22 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في 52 دولة ومنطقة. وحسب تقرير الحالة اليومي، فقد تم إبلاغ المنظمة عن 22073 إصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية حتى يوم الأربعاء 8 أفريل. ولفت التقرير إلى أن الرقم ربما يكون ناقص التمثيل؛ حيث لا يوجد حتى الآن إبلاغ منتظم للمنظمة عن الإصابات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية. وتشير النتائج الأولية إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يصابون بالعدوى في مكان العمل وفي المجتمع المحلي على حد سواء، وغالبا ما يتم ذلك من خلال أفراد الأسرة المصابين. ولحماية العاملين في مجال الصحة على الخطوط الأمامية، شددت المنظمة على الاستخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية مثل الأقنعة والنظارات الواقية والقفازات والبدلات. وفي معرض إشارتها إلى خطر الإرهاق بين مقدمي الرعاية الصحية، دعت المنظمة إلى احترام حقوقهم في ظروف عمل لائقة.