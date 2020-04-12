قال الحقّ سبحانه: {وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ}، مُحاكاة لنبيّ الله يعقوب الّذي قال لمَن حوله: إنّ رائحة يوسف الّتي تدلّ عليه تشير إلى قرب لقائي به، فقد أشمّ الله تعالى يعقوب عليه السّلام ما عبق من القميص من رائحة يوسف من مسيرة أيّام، وهكذا حال رمضان، فها قد أقبل بأنفاس عطرة، وثغر باسم، ووجه مشرق.

أقْبَلَ رمضان بنفحاته وهباته، أقبل وهو ينادي ويقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشرّ أقصر: ”إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان صُفّدَت الشّياطين ومردة الجن، وغلّقت أبواب النّار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنّة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشّرّ أقصر، ولله عتقاء من النّار وذلك كلّ ليلة”.

أقْبَلَ رمضان وهو يصرخ محذّرًا: رَغِمَ أنفُ امرئ دخلتُ عليه ثمّ انسلختُ قبل أن يُغْفَرَ له، أقْبَلَ فتَفتّحت بإقباله أبواب الجنان، وغلّقت أبواب النّيران، وسلسلت الشّياطين، أقْبَلَ والمسلم متشوّق إلى صيام نهاره وقيام ليله، فيا له من شهر عظيم، وموسم كريم، وتجارة رابحة لن تبور، أحباب رسول الله هذا شهر الصّيام قد أقبل فماذا نحن فاعلون؟

فيا أيُّها المقصر، هذا الشّهر فرصة لا تعوَّض للتّوبة والإنابة والرّجوع إلى الله عزّ وجلّ، فإذا جاء رمضان ولم تتب فمتى تتوب؟ وإذا أقبل شهر الصّيام ولم تعُد فمتى تعود؟ احذر أيّها الفاضل أن تكون من الّذين يكرهون رمضان، لأنّه يمنعهم من شهواتهم، فإنّ هؤلاء لا حظّ لهم من صيامهم إلّا الجوع والعطش.. قل لي بربّك: كيف تكره رمضان وفيه تغفر ذنوبك، وكيف تكره رمضان وفيه تُقال عثراتُك، وكيف تكره رمضان وفيه تستجاب دعواتك، كيف تكره رمضان وفيه تُرفع درجاتك؟

في لطائف المعارف لابن رجب: ولربّما ظنّ بعض الجهّال أنّ الفطر قبل رمضان يُراد به اغتنام الأكل، لتأخذ النّفوس حظّها من الشّهوات قبل أن تمنع من ذلك بالصّيام، ولهذا يقولون: هي أيّام توديع الأكل، وهذا كلّه خطأ وجهل ممّن ظنّه، وربّما لم يقتصر كثير منهم على اغتنام الشّهوات المباحة، بل يتعدّى إلى المحرّمات، وهذا هو الخسران المبين، وأنشد بعضهم في هذا:

إذا العشرون من شعبان وَلّت

فواصل شرب ليلك بالنّهار

ولا تشرب بأقداح صغار

فإنّ الوقت ضاق على الصغار

إنّ مَن كانت هذه حاله فالبهائم العجماوات أعقل منه، بل له نصيب من قول الله تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}.

إنّ الكثير للأسف لا يُصلّي إلّا في رمضان، فيطول عليه، ويشقّ على نفسه مفارقتها لمألوفها، فهو يعُدُّ الأيّام واللّيالي ليعود إلى المعصية، وهؤلاء في الحقيقة مصرّون على ما فعلوا وهم يعلمون فهم هلكى، ومنهم مَن لا يصبر على المعاصي، فهو يواقعها في رمضان والعياذ بالله. تُرى أين نحن من حال قوم كان دهرهم كلّه رمضان! ليلهم قيام، ونهارهم صيام، وَرَدَ أنّ قومًا اشتروا جارية فلمّا قرب شهر رمضان، رأتهم يتأهّبون له ويستعدون له بالأطعمة وغيرها، فسألتهم فقالوا: نتهيّأ لصيام رمضان، فقالت: وهل أنتم لا تصومون إلّا رمضان؟ لقد كنت عند قوم زمانهم كلّه رمضان.

أحبّتي في الله.. بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على مَن أقدره الله عليه، وكيف لا يكون ذلك وقد جعل الله أجر الصّيام بغير حساب: ”كلّ عمل ابن آدم له إلّا الصّوم، فإنّه لي وأنا أجزي به”. فمن رُحم في شهر الصّوم فهو مرحوم، ومن حُرم خيره فهو محروم، ومَن لم يتزوّد فيه لمعاده فهو ملوم، فهنيئًا لكم أيّها الصّائمون الأجر والعتق من النّيران: ”ولله عتقاء من النّار في كلّ ليلة”، وهنيئًا لكم استجابة دعواتكم: ”إنّ لكلّ مسلم في كلّ يوم وليلة -يعني في رمضان- دعوة مستجابة”.

أمّا أنت أيّها المحروم، فما أردأ رأيك، وما أخسر صفقتك، أتبيع الدرّ بالبَعر وتزعم أنّك عاقل؟ أتطيع الشّيطان وتعصي الرّحمن! أتترُك جنّة عرضها السّماوات والأرض لأجل جيفة قذرة، وتعد نفسك فطنًا ذكيًّا! فيا مَن طالت غيبته عن ربّه، قد قرُبت أيّام المصالحة، فمَن لم يربح في هذا الشّهر ففي أيّ وقت يربح؟ ومن لم يقرب فيه من مولاه، فهو على بُعده لا يَبرح.

بن غازي – براقي



