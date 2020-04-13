دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) إلى إقالة كايلي ماكيناني، السكرتيرة الصحافية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفور.

وقال مدير الشؤون الحكومية في ”كير” روبرت مكاو لموقع ”ميدل إيست آي”: ”إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتغاضى بشكل دائم أثناء التعيينات عندما يتعلّق الأمر بالتعصب، وخاصة الكراهية ضدّ المسلمين”.

وأوضح روبرت مكاو أنّه في ظلّ الظروف العادية ليس هناك فرصة للسكرتيرة الصحافية الجديدة لترامب بالعمل في البيت الأبيض، في اللحظة الّتي يتمّ الكشف فيها عن مثل هذا التعصب، وأضاف: ”الكراهية المعادية للمسلمين والمعادية للمهاجرين ليست مستبعدة من الخدمة في إدارة ترمب، في الواقع إنّها تمثل قيمها الملتوية”.

وأدلت كايلي ماكناني في مناسبات متعدّدة بتصريحات عنصرية سيّئة للغاية ضدّ المسلمين، وعلى سبيل المثال زادت ابتسامتها عندما قال كيفين ماكلين مؤسس الجماعة العنصرية العرقية ”براود بويز”، في حوار مشترك على قناة ”فوكس نيوز”، إنّ المسلمين ”أدنى من الناحية الوراثية بسبب التّزاوج”، واتّفقت معه عندما جادل بأن المسلمين ”غير عقلانيين تمامًا”.

وقد تمّ تعيين كايلي ماكيناني، الثلاثاء الماضي، لتحلّ محل ستيفاني غريشام الّتي شغلت المنصب لمدة 9 أشهر ولم تعقد أيّ إحاطات صحافية.

وأصبحت ماكيناني، خريجة جامعة هارفارد الّتي كانت تشغل منصب المتحدثة باسم حملة ترامب، السكرتير الرابع للرئيس الأمريكي منذ توليه منصبه في أوائل عام 2017.



