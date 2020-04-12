أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأحد عبر حسابه الرسمي في تويتر استقالته من منصبه، بعد انتقادات شديدة طالت إدارته حول ملف إغلاق المدن لمكافخة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية في نبأ عاجل أن وزير الداخلية سليمان صويلو أعلن استقالته من منصبه.

ونقلت عن الوزير قوله إن “مسؤولية تطبيق حظر التجول لمنع الوباء في هذه المرحلة التي تدار بدقة بجهد ودقة عائدة لي”.

وكانت المعارضة قد انتقدت الحكومة لقرارها المفاجئ بفرض الحظر على 31 مدينة بالبلاد بشكل مفاجئ، وقالت إنه أدى إلى مزيد من الارتباك.

وكان قد تم الإعلان مساء يوم الجمعة الماضي عن حظر للتجوال في تلك المدن، ومن بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة، ومنع السكان من مغادرة منازلهم بدءا من يوم الجمعة الماضي وحتى منتصف ليل الأحد/ الإثنين.