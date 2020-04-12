توصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي"، وأجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض من أي وقت مضى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامبعلى حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "تم إبرام صفقة النفط الكبيرة مع أوبك بلس".

وأضاف "هذا سيوفر مئات الآلاف الوظائف في الولايات المتحدة".

وتابع "أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت إليهم للتو من المكتب البيضاوي".

وأتم "صفقة عظيمة للجميع".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، عبروا في اتصال هاتفي عن دعمهم لاتفاق خفض إنتاج النفط، الذي توصلت إليه "أوبك+".