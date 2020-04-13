ارتفاع أسعار النفط

مال و أعمال
13 ابريل 2020 () - ف.ن/وكالات
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب اتفاق "أوبك" وشركائها على خفض "تاريخي" للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم.
وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت الجزائر، جرى تداول مزيج "برنت" عند مستوى 32.68 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.81% عن جلسة الإغلاق السابقة، في حين صعد المزيج الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.78% إلى 23.62 دولار للبرميل.
وأعلنت دول مجموعة "أوبك+"، مساء الأحد عن "أكبر خفض للإنتاج في التاريخ"، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.
ووفقا للاتفاق ستقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من ماي المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات حتى أفريل 2022.

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