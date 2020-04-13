طالب المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بتبسة بتدخل فوري للمديرية والوزارة للتحقيق في حادثة خطيرة بعد اعتداء مدير متوسطة الخنساء ببولحاف الدير على عامل مهني بشكل عنيف.

وبحسب بيان تسلمت "الخبر" نسخة منه، فإن العامل الضحية تقدم من مكتب المدير الخميس الفارط للاستفسار عن تنقيطه في سلم المردودية بصفر وكذا خصم من الأجرة غير أن المدير المعني لم يعطه الفرصة للتوضيح وقام بالاعتداء عليه ليسلمه الطبيب الشرعي شهادة عجز بـ10 أيام، ويودع شكوى أمام الدرك الوطني ببولحاف الدير.

وقد تلقى المكتب الولائي للنقابة سيل من بيانات التضامن من المكاتب الولائية عبر الوطن للتضامن مع العامل المهني موجهين النداء لوزير القطاع لبسط سلطان قانون علاقات العمل بين الموظفين بدلا من السقوط في أعمال عنف في الوسط التربوي الذي يجب أن يحتفظ بأدنى مستويات الأخلاق مطالبين بالتحقيق الفوري وتوقيف المدير سيما وأنه، حسب البيان، متورط في قضايا التسيب والإهمال في أروقة العدالة.