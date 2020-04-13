أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 1.850.527 والوفيات 114.245، وأن الولايات المتحدة تتصدر القائمة.

وبحسب آخر بيانات الجامعة، كان للولايات المتحدة الصدارة من حيث عدد الإصابات وبلغت 557571.

تلتها إسبانيا في المرتبة الثانية 166831، إيطاليا 156363، فرنسا 133670، ألمانيا 127854، بريطانيا 85208، الصين 83135، وإيران 71686.

كما سجلت الجامعة معدلات الوفيات بالفيروس في العالم، وكانت أعلاها في الولايات المتحدة عند 22105، تلتها إيطاليا 19899، ثم إسبانيا 17209، فرنسا 14393، وبريطانيا 10612.

في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في العالم 430623، غالبيتهم في الصين 77956، تلتها إسبانيا 62391، وألمانيا 60300.

إيران.. 1617 إصابة جديدة

أكدت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 73303 والوفيات 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة الإيرانية في بيانها اليوم الاثنين، أنه تم إجراء 257427 فحص كورونا في البلاد حتى اليوم، ومن بين إجمالي الإصابات، يوجد 3877 شخصا في حالة صحية حرجة.

ولفت البيان إلى أنه تم شفاء 45983 مصابا ومغادرتهم المشافي.

ارتفاع عدد الإصابات بفلسطين

سجلت السلطات الفلسطينية إصابة واحدة بفيروس كورونا في رافات بضواحي القدس، ليرتفع مجموع الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 308.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل إصابة واحدة اليوم في رافات بضواحي القدس.

ولفت المتحدث إلى أن إجمالي الإصابات في الضفة الغربية بلغ 272 حالة وقد تعافى 59، فيما بلغ عدد الوفيات حالتين.

من جهته، قال الدكتور كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، إنه "تمت معاينة 18 ألف حالة، وهناك 176 حالة ذكور مصابين و94 إناث و29 عاملا مصابا و96 مخالطا للعمال، و56 مخالطا لوفود سياحية، و20400 حالة حجر منزلي في الضفة وغزة".

قفزة كبيرة في عدد الإصابات بسلطنة عمان

قالت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أنه تم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك حصيلة الحالات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 727.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن عدد الوفيات يبلغ حاليا 4، بعد الإعلان عن حالة جديدة مساء أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن 15 حالة جديدة تماثلت للشفاء خلال اليوم الماضي، وأصبح إجمالي المتعافين 124.

كوريا الجنوبية.. 25 إصابة جديدة

سجلت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض، 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 10.537.

وأكدت المراكز بقاء المعدل اليومي لحالات الإصابة في حدود ما بين 20-40 خلال الأيام الأخيرة.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 16، و9 حالات من انتقال العدوى داخليا.

كما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس بمقدار 3 حالات إلى 217.

وتم رفع الحجر الصحي عن 7.447 شخصا اليوم الاثنين، بزيادة 79 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

كوريا الشمالية ترفع ميزانية الصحة لمواجهة كورونا

زادت كوريا الشمالية ميزانية الصحة لهذا العام، وسط جهودها لمنع تفشي كوفيد-19 في ظل العقوبات الدولية والأمريكية، وخصصت نصف خطط الإنفاق لمشاريع البناء الاقتصادي.

وخلال جلسة مجلس الشعب الأعلى في بيونغ يانغ يوم أمس الأحد، تنبأ المشرعون أن تنمو إيرادات البلاد بنسبة 4.2% على أساس سنوي لهذا العام مع زيادة خطط الإنفاق بنسبة 6% في نفس الفترة، وفقا لوكالة الأنباء الشمالية المركزية.

وبشكل خاص، أعلنت بيونغ يانغ عن رفع نفقات قطاع الصحة العامة لهذا العام بنسبة 7.4%، ما يعكس مجهوداتها لمكافحة فيروس كوفيد-19، وخطتها التي أعلنت عنها مؤخرا بخصوص بناء مستشفى عام ضخم في العاصمة.

رئيس الإكوادور يخفض مرتبه ومرتبات وزرائه

خفض رئيس الإكوادور، لينين مورينو، مرتبه ومرتبات أعضاء حكومته بنسبة 50 بالمائة ضمن إجراءات أخرى أعلنها لمعالجة جائحة كوفيد-19 التي وجهت ضربة قوية لاقتصاد البلاد.

وكتب مورينو على "تويتر": "أجريت خفضا بنسبة 50 بالمائة من الدخل الشهري للرئيس ونائب الرئيس والوزراء ونواب الوزراء".

وستؤثر تخفيضات الرواتب أيضا على مسؤولي الدولة، ومن بينهم نواب البرلمان الذين انتقدوا بشدة خطط مورينو لزيادة الضرائب لتعزيز خزانة الدولة وسط الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الأحد، وجود 7466 حالة إصابة بكورونا و333 حالة وفاة. ومن المعتقد أن 384 شخصا توفوا بسبب الفيروس، ولكن لم يتم تأكيد هذه الحالات لأنه لم تجر لها اختبارات.

ألمانيا: إجمالي الإصابات 123016

أكد معهد روبرت كوخ في ألمانيا اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بفيروس كورونا وصل إلى 123016 والوفيات 2799.

وأظهرت بيانات المعهد، اليوم الاثنين، ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 2537، لكنها تعتبر زيادة بمعدل أقل من الزيادة المسجلة في الإصابات يوم الأحد 2821.

كما سجلت البيانات ارتفاعا في عدد الوفيات بالفيروس 126 إلى 2799.

أول عملية ولادة قيصرية بتونس

أجرى الأطباء في تونس أول عملية توليد لامرأة تم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا لحظة حضورها لوضع جنينها، في أول عملية من نوعها في البلاد، وأعلن المستشفى أن حالة الأم ووليدها مستقرة.

وقد أجريت العملية في المستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس، ليل الأحد، لتكون أول عملية ولادة لامرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت الاختبارات الطبية التي أجريت لها أنها حاملة لهذا الفيروس.

وقال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، فتحي اللطيف، إنه تم استقبال المرأة في المسلك الخاص بـ"كوفيد 19" والمخصص لإجراء المعاينات الأولية وحماية العاملين بالمستشفى، حيث تم الاشتباه في احتمال إصابتها بالفيروس بالنظر للعلامات التي ظهرت عليها، وعلى الفور تم إعلام الطواقم الطبية لأخذ الاحتياطات اللازمة ونقلها للقيام بالأشعة التي أثبتت أنها حاملة للفيروس.

وأضاف: تم أخذ كل الاحتياطات الضرورية للفريق الطبي العامل قبل إجراء العملية القيصرية التي تتطلبتها حالتها الصحية، وتم إجراء عملية الولادة في ظروف عادية والوضعية الحالية للأم ووليدها مستقرة وهما محل رعاية ومتابعة من قبل القائمين على قسم الولادة والأقسام الطبية المتداخلة.

مستوى الإصابات يتراجع بإيران

عرفت إيران، "تراجعا ملحوظا" في مستوى الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد، فيما شهدت ست محافظات ارتفاعا بطيئا.

وقال ايرج حريرجي مساعد وزير الصحة الايرانية، في جلسة لمركز مكافحة كورونا في محافظة أصفهان مساء أمس الأحد، إن "هذه المحافظة أوقفت مستوى انتشار الفيروس وبقي على المستوى الأفقي منذ عشرين يوما".

وتطرق إلى إجراءات الوزارة للحد من انتشار الفيروس، ومن بينها "التباعد الاجتماعي الذكي"، قائلا: "هذا الإجراء يعني أن البقاء في المنزل ما زال أمرا مطلوبا، وبالتالي لا بد للمواطنين أن يتجنبوا السفر والتزاور والتسوق غير الضروري، والاقتصار على القضايا الحياتية المهمة".

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران 71686 والوفيات 4474، والمتعافين 43894.

أستراليا ونيوزيلندا لا تستعجلان رفع القيود

قال مسؤولون في نيوزيلندا وأستراليا اللتين نجحتا بشكل مبكر في مكافحة انتشار فيروس كورونا، أنه من السابق لأوانه البدء بتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي أو إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد.

وتراجع معدل الإصابات الجديدة بالفيروس بشكل كبير في كلا البلدين دون الضغط على قدرات الأنظمة الصحية. وفرضت نيوزيلندا تطبيق إجراءات عزل عام واسعة النطاق، كما فرضت أستراليا أيضا قيودا مشددة على أنشطة كثيرة.

وسجلت نيوزيلندا خامس حالة وفاة بسبب كورونا يوم الاثنين، ولكن حالات الإصابة الجديدة في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة، لم تتعد مؤخرا 150 حالة فقط، وهو سدس ما تم تسجيله حتى أوائل أبريل حيث وصل مجمل عدد الحالات إلى 1064.

وسجلت وزارة الصحة الأسترالية ارتفاعا بعدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بزيادة 33 حالة يوم الاثنين في أبطأ معدل خلال شهر وأقل من عشر ما تم تسجيله قبل أسبوعين. ويوجد الآن في أستراليا 6322 إصابة و61 وفاة.

وقال وزير الصحة غريغ هنت، إنه من السابق لأوانه تخفيف القيود رغم تباطؤ حالات الإصابة.

وأضاف: "الآن وقت البقاء على هذا النهج ومواصلة إجراءات العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي. هذا يؤدي إلى خفض حقيقي في معدل الزيادة".

وأضافت: "عدد الحالات عندنا ربما يكون صغيرا، ولكن هذا لا يعني أننا لم ننجح بعد في تعقب هذا الفيروس".

روسيا: أكثر من 1.3 مليون فحص

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية اليوم الاثنين، أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا التي تم إجراؤها في البلاد، قد تجاوز 1,3 مليون.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه لا يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

مصر تكشف مصدر تفشي الفيروس في البلاد

قال وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، أن فيروس كورونا بدأ يتفشى في مصر الشهر الماضي بسبب عدوى تسببت بها سيدة أمريكية في الأقصر.

وأوضح الوزير في تصريح لـ"قناة الحياة" نقله موقع "اليوم السابع" أن السيدة الأمريكية نقلت العدوى "إلى 56 شخصا، وكان ذلك بداية تصاعد الأعداد في مصر".

وأضاف: "بدأنا نستفيد من تجارب الدول الأخرى في كيفية التعامل مع الأزمة في حالة التصاعد"، مشيرا إلى أن "بعض الدول عجزت عن مواجهة أزمة فيروس كورونا بسبب عدم استعدادها لذلك، وكذلك استهتار البعض من الشعب أدى إلى انتشار المرض".

ووصل عدد الإصابات في مصر رسميا إلى 2065 إصابة بكورونا، فيما سقط 146 شخصا ضحية للفيروس.

ماكرون يتوجه بخطاب إلى الفرنسيين مساء اليوم

يتوجه الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ بخطاب الى الفرنسيين مساء الإثنين يرتقب أن يعلن فيه أن إجراءات الإغلاق لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد ستستمر لعدة أسابيع إضافية كما سيحدد كيفية خروج البلاد من هذه ​الأزمة​.

ويلقي ماكرون عند ​الساعة​ 18,00 ت غ ثالث خطاب متلفز له الى الأمة حول وباء كوفيد-19، من قصر الاليزيه. وكان أعلن في خطابه الأخير عن إجراءات إغلاق البلاد لإبطاء انتشار الفيروس اعتبارا من 17 مارس.

ويأتي خطاب ماكرون فيما ظهرت مؤشرات أولى على تباطؤ الانتشار في ​فرنسا​ وعلى أن العزل بدأ يعطي نتائج حيث ان المنحنى بات ثابتا ولو على مستويات مرتفعة.

وأعلنت فرنسا الاحد عن تراجع في عدد الوفيات بكوفيد-19 في ​الساعات​ ال24 الأخيرة مع 315 وفاة في ​المستشفيات​، مقارنة مع 345 في اليوم الذي سبقه.

تايلاند تسجل 28 إصابة جديدة

سجلت ​تايلاند​ اليوم، الإثنين، 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19" وحالتي وفاة.

ومن بين الحالات​ ​الجديدة​ 18 مرتبطة بحالات سابقة، وسبع حالات لم يكن لها صلة بحالات سابقة، وثلاثة عائدين من إقليم جنوب سولاويسي في ​إندونيسيا​ سافروا إليه لحضور تجمع ديني الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة،تاويسين ويسانويوتين، إن أغلب الحالات الجديدة في العاصمة ​بانكوك​.

ومنذ تفاقم التفشي في جانفي، أعلنت تايلاند عن حالات إصابة بلغت 2579 حالة و40 وفاة بينما تعافى 1288 وعادوا لمنازلهم.

روسيا تسجل 18 وفاة و2558 إصابة جديدة

أفادت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 18 وفاة و2558 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لترتفع الحصيلة إلى 148 وفاة و18328 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، إنه تم تسجيل الحالات الجديدة في 62 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو (1355)، التي تبقى البؤرة الأساسية لتفشي الوباء، إضافة إلى 495 حالة في مقاطعتها.

وجاءت حصيلة الاثنين بزيادة 16,2% عن يوم الأحد عندما بلغت 15770 حالة.

طبيب بريطاني يكشف إصابة نصف طاقم مستشفى ويلز

أكد طبيب بريطاني، أن الاختبارات أظهرت إصابة نصف الكادر الطبي بمستشفى رويال غوينت في مدينة نيوبورت في ويلز.

وأعلن الدكتور تيم روجرسون، أن مستشفى رويال جوينت يواجه أزمة في توظيف كوادر طبية جديدة بعد ثبوت إصابة نصف طاقم التمريض بالفيروس التاجي.

وكشف الدكتور روجرسون، الذي أثبتت الاختبارات إصابته هو الآخر بالوباء، عن ذلك أثناء حديثه عن أزمة تفشي الوباء في مقطع فيديو نشره مجلس الصحة بجامعة أنورين بيفان، والتي سجل فيها أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس في ويلز.

ولفت الطبيب البريطاني إلى أن إصابة أفراد الكادر الطبي بالعدوى لا تزال متواصلة على الرغم من الاحتياطات المتخذة في المستشفى.

كوريا الجنوبية سترسل 600 ألف جهاز فحص لأمريكا

كشف مسؤول كوري جنوبي، اليوم، أن بلاده تعتزم إرسال 600 ألف جهاز فحص لفيروس كورونا المستجد إلى الولايات المتحدة، غدا الثلاثاء، في أول شحنة استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسية الدبلوماسية لهذه الشحنة، إن طائرة شحن تابعة للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ الأمريكية ستحمل الشحنة.

وأوضح المسؤول أن الشحنة ستسلم للحكومة الأمريكية التي ستدفع قيمتها، وأن هناك 150 ألف جهاز إضافي ستنقل في المستقبل القريب لبائع تجزئة محلي.

هذا ولم ترد وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على الفور على طلب التعليق.

وقد طلب ترامب أجهزة الفحص هذه خلال اتصال هاتفي يوم 25 مارس الماضي مع الرئيس مون جيه-إن، بسبب مواجهة الولايات المتحدة صعوبات في التعامل مع سرعة تفشي الفيروس في العديد من الولايات.