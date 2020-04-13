كشف المدير العام للديوان الوطني لتربية الأنعام والدواجن محمد بطراوي، عن مضاعفة الإنتاج في شعبة الدواجن بما يسمح بإنتاج أكثر من 48 ألف طن وهذا ما يغطي احتياجات الجزائر في رمضان وبعد رمضان.

وتوقع بطراوي في تصريح له للإذاعة الجزائرية، أن لا يتجاوز سعر الدجاج الـ250دج لكلغ، مطمئنا المربين والمستهلكين في الوقت ذاته بالوفرة واستقرار الأسعار، مشيرا إلى إجراءات استثنائية في الإنتاج والتخزين وإيقاف تصدير المواد الأولية التي كانت مخصصة للغرض، نظرا للظرف الاستثنائي.

وقال بطروني، إن مصالحه اتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق، بمضاعفة الإنتاج الذي سيتجاوز الـ 48 ألف طن وهو ما يتجاوز احتياجات الجزائر في رمضان التي توقع أن لا تتجاوز الـ 18 ألف طن فيما سيتم امتصاص إنتاج الخواص وفائض إنتاج الدواجن وتخزينها، وإخراجها في الوقت المناسب لضبط الأسعار في السوق وتحاشي المضاربة.

وأضاف المدير العام، أن الأزمة التي سببها وباء كورونا وأدت إلى غلق المطاعم والجامعات وغيرها قلصت من استهلاك الدواجن مما خلق وفرة وركود في هذا السوق، وهو ما جعل الديوان يسعى إلى امتصاص الفائض لتجنيب المنتجين الصغار الخسائر، ولتخزين هذه المادة وتوزيعها ضمن 45 نقطة بيع عبر التراب الوطني وضعها الديوان لتجنب مضاربة الوسطاء.

وقال بطراوي إن الديوان كان يعتزم تصدير 200 ألف طن من الدواجن إلى مصر و600 ألف من بيض التفريخ إلى ليبيا قبل جائحة كورونا، وبعد قرار وقف التصدير وجهت هذه الكميات كلها إلى السوق المحلية مطمئنا على استقرار الأسعار إلى غاية جويلية القادم.

وحول دفتر الشروط الجديد الذي أقرته وزارة الفلاحة أكد بطراوي أنه سيدخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر المقبل وهو من شأنه أن يضبط السوق ويقلص من فاتورة استيراد الأعلاف التي بلغت حدود المليار دولار.