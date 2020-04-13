أوضحت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الاثنين، في بيان لها أن الرسالة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، المنسوبة لوزير الداخلية، كمال بلجود، حول منح علاوة العدوى، مفبركة ومزورة، وتهدف إلى زرع البلبلة والفتنة بين منتسيبي القطاع،

وأكد البيان ،أنه سوف يتم متابعة أصحابها قضائيا وفقا لما ينص عليه القانون .

وأضافت أن العلاوة المؤقتة التي أقرها رئيس الجمهورية والموجهة لأعوان الحماية المدنية المشتركين فعليا وبشجاعة في مكافحة وباء كورونا 19، لا تتطابق مع ما ورد في هذه الرسالة المزورة، وسوف يتم إعلام منتسيبي القطاع بواسطة القنوات الرسمية للمديرية العامة الحماية المدنية".