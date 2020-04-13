13 ابريل 2020
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تأجيل محاكمة حداد
أخبار الوطن
13 ابريل 2020 (
) -
ف.ن
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قررت محكمة سيدي أمحمد، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال علي حداد إلى 11 ماي القادم.
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