تأجيل محاكمة حداد

أخبار الوطن
13 ابريل 2020 () - ف.ن
0 قراءة
+ -

قررت محكمة سيدي أمحمد، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال علي حداد إلى 11 ماي القادم.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول