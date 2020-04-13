تفقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، في زيارة عمل لعدد من الهياكل الصحية بالجزائر العاصمة، حالة المواطنين المصابين بفيروس كورونا.

كما وقف الرئيس تبون خلال هذه الزيارة التي استهلها بالمستشفى الجامعي لبني مسوس على حالة المصابين حيث اطمأن على وضعيتهم الصحية و تبادل الحديث مع الأطقم الطبية وشبه الطبية،

كما استمع لشتى انشغالاتهم المتعلقة أساسا بظروف العمل.

ومن المنتظر أن تشمل زيارة رئيس الجمهورية هياكل استشفائية وصيدلانية أخرى خلال هذه الزيارة الميدانية.

وخلال تفقده لمصلحة الطب الداخلي للمستشفى الجامعي بني مسوس، تعهد الرئيس في حديثه مع الأطباء بمراجعة المنظومة الصحية الوطنية وتحسين ظروف عمل مهنيي قطاع الصحة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلونها والصعوبات التي يواجهونها لمجابهة وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الجمهورية أنه سيتم العمل على تحسين ظروف عمل الأطباء ومراجعة سلم الاجور، مضيفا أن المهم هو تجاوز الصعوبات.

وصرح في هذا الصدد: .اننا مسيطرين على الوضع وقد واجهنا هذا المرض بفضل الإيمان والارادة.

وبالمناسبة، أشاد الرئيس بالهبة التضامنية والاخوية التي اثبتها الشعب الجزائري بمختلف أطيافه في هذه الظروف التي تمر بها البلاد بسبب الوباء، معتبرا أنها (الهبة ) تعد "انطلاقة جديدة للجزائر".