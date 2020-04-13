قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، أنه اذا "استمرت الجهود سنتنفس الصعداء من وباء كورونا نهاية الشهر الحالي".

قام عبد المجيد تبون بزيارة الى عدة هياكل استشفائية بالعاصمة من بينها مستشفى بني مسوس ومستشفى مصطفى باشا وكذا مقر الصيدلة المركزية للمستشفيات ومقر وزارة الصحة.

وخلال حديثه مع أطباء وشبه طبيين قال رئيس الجمهورية "اذا استمرت الجهود كما هي عليه الآن سنتنفس الصعداء من وباء كورونا نهاية شهر أفريل". وأضاف "السلطات هي قوة امدادات لكم (أطباء وعمال الصحة) نوفر لكم ما تحتاجونه في هذه الحرب الآن الحمد الله الأمور تحسنت، مستلزمات الحماية متوفرة وعدد التحاليل ارتفع".

وكان الرئيس تبون خلال هذه الزيارة التي استهلها بالمستشفى الجامعي لبني مسوس على حالة المصابين حيث اطمأن على وضعيتهم الصحية و تبادل الحديث مع الأطقم الطبية وشبه الطبية،

كما استمع لشتى انشغالاتهم المتعلقة أساسا بظروف العمل، ومن المنتظر أن تشمل زيارة رئيس الجمهورية هياكل استشفائية وصيدلانية أخرى خلال هذه الزيارة الميدانية.

وخلال تفقده لمصلحة الطب الداخلي للمستشفى الجامعي بني مسوس، تعهد الرئيس في حديثه مع الأطباء بمراجعة المنظومة الصحية الوطنية وتحسين ظروف عمل مهنيي قطاع الصحة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي يبذلونها والصعوبات التي يواجهونها لمجابهة وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الجمهورية أنه سيتم العمل على تحسين ظروف عمل الأطباء ومراجعة سلم الاجور، مضيفا أن المهم هو تجاوز الصعوبات. كما وصرح في هذا الصدد: .اننا مسيطرين على الوضع وقد واجهنا هذا المرض بفضل الإيمان والارادة.

وبالمناسبة، أشاد الرئيس بالهبة التضامنية والأخوية التي اثبتها الشعب الجزائري بمختلف أطيافه في هذه الظروف التي تمر بها البلاد بسبب الوباء، معتبرا أنها (الهبة ) تعد "انطلاقة جديدة للجزائر".