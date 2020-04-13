قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا في الولايات المتحدة ، الدكتور ديفيد نابارو، أن فيروس كورونا (كوفيد-19) "سيطارد الجنس البشري لفترة طويلة قادمة".

وأضاف نابارو، في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، "لا نعرف بعد إن كان هذا الفيروس سيأتي على شكل موجات مثل الأنفلونزا، ولكن نعتقد أنه سيطارد الجنس البشري لفترة طويلة من الزمن حتى يكون لدينا جميعا لقاح يحمينا منه".

وأوضح أنه "ستكون هناك موجات تفشي صغيرة تأتي على نحو متقطع وستخترق دفاعاتنا. لذا، فالمفتاح لهذا الفيروس بالتحديد هو أن يكون لدى كل مجتمع نوع ما من الدرع الدفاعي يمكنه من رصد الحالات فور ظهورها وعزلها ووقف تطور التفشي".

وأضاف "سيكون من الضروري لكل دولة أن تمتلك هذه القدرة. ولذلك، فنحن نشجع الدول على تبني ذلك (الدرع الدفاعي) الآن، حيث سيسهل رفع حالات الإغلاق وسيحول دون وقوع المزيد من التفشيات الضخمة للمرض".

ولا يزال فيروس كورونا يجتاح دول العالم بلا هوادة، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من مليون و800 ألف شخص، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 112 ألفا حول العالم حتى صباح أمس الأحد، وفق بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.