تدمير 4 مخابئ وقنبلتين للجماعات الإرهابية
مجتمع
13 ابريل 2020 () - إ.ش
كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من سكيكدة والبويرة 4 مخابئ للجماعات الإرهابية، وقنبلتين تقليديتي الصنع، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان وزارة الدفاع الوطني.
وأوقفت مفارز مشتركة للجيش، إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان، جيجل وبرج بوعريريج، 5 تجار مخدرات، وضبطت 61,85 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين سياحيتين.
من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش بعين ڨزام، 35 شخصا، وحجزت 7 مولدات كهربائية، و6 مطارق ضغط، وجهاز كشف عن المعادن.
في حين تم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.