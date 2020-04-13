كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من سكيكدة والبويرة 4 مخابئ للجماعات الإرهابية، وقنبلتين تقليديتي الصنع، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش، إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان، جيجل وبرج بوعريريج، 5 تجار مخدرات، وضبطت 61,85 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين سياحيتين.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش بعين ڨزام، 35 شخصا، وحجزت 7 مولدات كهربائية، و6 مطارق ضغط، وجهاز كشف عن المعادن.

في حين تم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.