أجتمع وزير التربية الوطنية، محمد أوجعوط، اليوم الاثنين، في ندوة مرئية عن بعد، بمديري التربية للوقوف على الحصيلة الأسبوعية لبث حصص التعلمية عبر قنوات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي "يوتوب" لفائدة التلاميذ.

وثمن أوجعوط في بيان نشر عبر حساب الرسمي للوزارة "فيسبوك"، أوجعطوط عملية بث هذه الحصص التي تجاوزت 10 ملايين مشاهد حسب إحصاء منصة اليوتيوب.

كما حث الوزير مديري التربية على مواصلة الجهود لمجابهة انقطاع التعليم بتفعيل العمليات التي تضمنتها خطة الطوارئ التي رسمتها وزارة التربية الوطنية، وتوسيعها لتشمل الإذاعات المحلية، لا سيما لفئة التلاميذ الذين لا يملكون أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا والاتصال.