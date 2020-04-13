أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم جولة في العاصمة، زار خلالها عدة مستشفيات ومقر وزارة الصحة.

التقى رئيس الجمهورية خلال زيارته أطباء وعمال القطاع، وأعلن خلال حديثه معهم عن الغاء الخدمة المدنية للأطباء وتعويضها بصيغ أخرى. وأعطى هنا احدى الصيغ الممكن انتهاجها وهي مضاعفة أجور الأطباء لتشجيعهم على العمل في الجنوب.

كما كشف عبد المجيد تبون أنه سيتم مكافأة الأطباء الذي عملوا في مكافحة كورونا بسنة تقاعد عن كل شهرين عمل خلال انتشار الفيروس.

في نفس السياق، قال رئيس الجمهورية أنه سيتم تأسيس منظومة صحية وقائية تكون ثورة في القطاع بعد أزمة كورونا. ومن بين الاجراءات استحداث وكالة وطنية للأمن الصحي.

وعبر عن استعداد الدولة مساعدة مستخدمي القطاع على الاستثمار الخاص فيه.

يذكر أنه خلال هذه الخرجة أبدى عبد المجيد تبون تفاؤله الشديد في تحسن الوضع الوبائي في الجزائر مع نهاية الشهر شريطة أن تتواصل الجهود المبذولة لحد الآن.