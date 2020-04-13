في إطار تطبيق قرار الحجر الصحي الجزئي على الولاية ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا،للوقاية من انتشار وباء كورونا" كوفيد19"، تمكنت مصالح أمن ولاية غليزان نهاية الأسبوع المنصرم و بداية الأسبوع الحالي من تسجيل مخالفات عدة منها حجز 64 دراجة نارية وتوقيف 49 مركبة وتحرير مخالفات لأصحابها،بالإضافة 202 شخص لم يلتزموا بالحجر المنزلي،وكذا تسجيل 28 مخالفة بسبب التجمع لأكثر من شخصين،وعدم الالتزام بمسافة الأمان،وفي نفس السياق تم توقيف سيارة أجرة وناقلين بدون رخصة لمخالفتهم القرارات الإدارية.