تم تخصيص حصة بـ140 ألف قناع جراحي لفائدة ممارسين خواص (أطباء وجراحين وأطباء أسنان وصيادلة) عبر أنحاء البلاد, منها 9 آلاف قناع جراحي وجهت إلى ولاية قسنطينة، حسب ما أكده اليوم الاثنين الأمين العام لنقابة الصيادلة لمنطقة قسنطينة، رياض بوحوش.

وأوضح بوحوش أن "هذه الحصة تحصلت عليها الصيدلية المركزية للمستشفيات من طرف 17 موزعا للمعدات الطبية معينين من طرف السلطات العمومية على المستوى الوطني منها موزع واحد من ولاية قسنطينة وذلك من أجل توفير هذه الوسائل اللازمة لفائدة القطاع الصحي الخاص قصد مواصلة نشاطاته".

واستنادا لذات الصيدلي، "سيتم توزيع الـ9 آلاف قناع عن طريق 17 صيدلية مرجعية ستشرف على توزيعها بالمجان على أساس قائمة اسمية وذلك بمعدل عشر وحدات لكل ممارس".

وبالإضافة إلى ذلك سيتم "توزيع حصة أخرى هامة على ممارسين خواص بالبلاد تتراوح بين 300 ألف إلى 400 ألف قناع وهي الحصة التي ستكون متوفرة الأسبوع المقبل ما سيسمح بتوسيع عملية توزيع هذه المستلزمات لفائدة ممارسين ينشطون عبر ولايات ميلة وأم البواقي وجيجل التابعة لنقابة الصيادلة لمنطقة قسنطينة" .

من جهته، اعتبر مدير الصحة و السكان بالنيابة، عادل دعاس، أن هذه العملية ستسمح للأطباء وأطباء الأسنان الخواص بإعادة فتح عياداتهم وحماية أنفسهم من مخاطر عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشار ذات المسؤول إلى أن اجتماعا ضم عديد متعاملي القطاع على غرار مجلس نقابة الأطباء ورئيس نقابة جراحي الأسنان والأمين العام لنقابة الصيادلة وممثلين عن نقابة الأطباء الخواص, تم عقده يوم 5 أفريل الجاري، من أجل "الاستجابة لانشغالات الممارسين الخواص فيما يتعلق بمستلزمات وتجهيزات الوقاية".

في ذات السياق، أبرز نفس المسؤول "أهمية تمكين هؤلاء الممارسين من مواصلة أنشطتهم ومواصلة التكفل بمرضاهم وضمان رعاية ومتابعة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة" وذلك من خلال اعتماد عادات جديدة لاسيما من خلال تباعد المواعيد لضمان التباعد الاجتماعي في غرف الانتظار".

بدوره، أفاد رئيس مجلس نقابة الأطباء لناحية قسنطينة، البروفيسور رشيد جنان، أن وفرة الأقنعة الجراحية في السوق يسمح للممارسين الخواص بتقديم المساعدة والتضامن مع زملائهم في القطاع العمومي في مجال التكفل بالمواطنين خلال فترة وباء كوفيد-19 وعدم التخلي عن مرضاهم في ظل هذه الأزمة الصحية العالمية.

في ذات الصدد، حيا رئيس مجلس نقابة الأطباء لناحية قسنطينة مبادرة بعض الزملاء من الأطباء المتمثلة في إنشاء مجموعات استشارية عن بعد عبر شبكات التواصل الاجتماعي قصد مرافقة المرضى".

من جهتها، أكدت الأستاذة المساعدة في طب النساء والتوليد بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ابن زيدي لبولوغين (الجزائر العاصمة)، الدكتورة هجيرة زواوي، أن المرافقة والاستماع وتوجيه المواطنين في هذا الظرف من الحجر الصحي تشكل أحد أهداف الأطباء من أعضاء مجموعة ذات الصفحة على الفايسبوك التي تم استحداثها من أجل تجنيب المواطنين الخروج وتعريض أنفسهم للعدوى.

وأضافت الدكتورة زواوي بأن الأطباء وأطباء الأسنان والأخصائيين النفسانيين الذين ينشطون بعدة ولايات, يقترحون خدماتهم التطوعية للمواطنين، مضيفة بأن العديد من المواطنين يتلقون نصائح خلال هذه الفترة من الحجر الصحي ولاسيما فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأطفال والمراهقين.