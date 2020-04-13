قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار عمليات التضامن مع الأسر المحتاجة بالنسبة لشهر رمضان وكذا دعما للأسر المتأثرة بتدابير الوقاية من وباء كورونا، تقديم منحة عشرة آلاف (10.000) دينار لكل أسرة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان "لقد قرر رئيس الجمهورية، في إطار عمليات التضامن مع الأسر المحتاجة بالنسبة لشهر رمضان، ودعم الأسر المتأثرة بتدابير الوقاية من وباء كورونا (فيروس كوفيد 19) ومكافحته، تقديم منحة تضامن بمبلغ عشرة آلاف (10.000) دينار لكل أسرة".

وتابع البيان أنه "جدير بالذكر أن منحة التضامن ستدفع إلى الأسر المحتاجة المتأثرة اجتماعيا واقتصاديا بتدابير الوقاية من وباء كورونا (فيروس كوفيد 19) ومكافحته، وكذا لتلك التي كانت تتقاضى في السابق غلافا بمبلغ 6000 دينار بعنوان عمليات التضامن في شهر رمضان".

وخلص ذات المصدر إلى أن "رئيس الجمهورية أصدر التعليمات الضرورية لإحصاء المستفيدين بسرعة، بغرض دفع هذه المنحة التضامنية قبل حلول شهر رمضان".