أعلنت وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف عن تأجيل موعد فعاليات جائزة الجزائر الدولية للقرٱن الكريم في طبعتها السابعة عشرة.

وكان من المقرّر بحسب بيان للوزارة، تنظيم الطبعة السابعة عشر للجائزة الدولية للقرٱن الكريم في الفترة الممتدة من 20 إلى 26 رمضان 1441هـ..

وأكّد بيان وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف أنّ سبب التأجيل هو الأوضاع الّتي يعيشها العالم من جرّاء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). مشيرًا إلى أنّ التأجيل "تمّ "إلى موعد لاحق".

يذكر أنّ جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم في دورتها السادسة عشرة في العام، شارك فيها 47 دولة يمثلون العالم العربي والإسلامي والجاليات المسلمة في إفريقيا والدول الغربية. وفاز بالجائزة الأولى الطالب الجزائري أحمد حركات، بينما افتك الجائزة الثانية الطالب الفلسطيني وسيم جاد الله سليم عابر، في حين حاز المرتبة الثالثة الطالب الليبي الصادق علي مفتاح خالد.