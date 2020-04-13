استلم مجمع النقل البري للبضائع و اللوجستيك "لوجترانس" اليوم الاثنين 50 شاحنة ثنائية الدفع ( 4 / 2) من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل مرسيدس-بنز التابعة لوزارة الدفاع الوطني، حسبما أفاد به بيان المجمع.

و يتعلق الأمر بالحصة الأولى من طلبية تقدم بها المجمع لاقتناء 200 شاحنة برسم مخطط استثمار المجمع لسنة 2020.

كما تندرج هذه العملية في إطار الجهود التي يبذلها المجمع لتعزيز أسطوله و التحسين من الخدمات التي يعمل على توفيرها لصالح المتعاملين الاقتصاديين من القطاعيين العمومي و الخاص.