"لوجترانس" يستلم 50 شاحنة من "مرسيدس- بنز"
مال و أعمال
13 ابريل 2020 () - واج/س.أ
استلم مجمع النقل البري للبضائع و اللوجستيك "لوجترانس" اليوم الاثنين 50 شاحنة ثنائية الدفع ( 4 / 2) من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل مرسيدس-بنز التابعة لوزارة الدفاع الوطني، حسبما أفاد به بيان المجمع.
و يتعلق الأمر بالحصة الأولى من طلبية تقدم بها المجمع لاقتناء 200 شاحنة برسم مخطط استثمار المجمع لسنة 2020.
كما تندرج هذه العملية في إطار الجهود التي يبذلها المجمع لتعزيز أسطوله و التحسين من الخدمات التي يعمل على توفيرها لصالح المتعاملين الاقتصاديين من القطاعيين العمومي و الخاص.