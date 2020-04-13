أوقف عناصر الأمن التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة شابة عشرينية بعد نشرها لمقطع فيديو عبر "الفايسبوك" يتناول أخبارا مغلوطة حول الوضعية الوبائية للولاية بخصوص فيروس كورونا المستجد، وفق ما كشفت عنه اليوم الاثنين خلية الاتصال بأمن الولاية .

وأوضح المصدر أنه تم توقيف المعنية كونها ادعت في منشورها بالفيديو أن المعلومات الرسمية التي تقدم محليا حول وباء كورونا "ليست واقعية"، مشككة بذلك في عدد المصابين بكوفيد-19.

وأكدت مصالح الأمن بالولاية أن هذه القضية تندرج ضمن محاربة الجريمة المعلوماتية المتعلقة بنشر معلومات مغلوطة و إشاعات وأخبار كاذبة حول الوضعية المتعلقة بفيروس كورونا بهدف زرع البلبلة والخوف في أوساط السكان.

وسيتم، حسب المصدر الأمني، عرض المعنية على الجهات القضائية للبت في قضيتها وذلك بعد إعداد ملف قضائي ضدها.