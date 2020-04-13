كشفت دراسة أجريت على سيدات مسلمات في دول غربية، أن فيروس كورونا أدى لإعادة الاحترام إلى المنقبات في هذه البلدان. وأجرت الدراسة ”آنا بيالا”، الباحثة في جامعة نورث ويسترن بولاية إلينوي الأميركية، على 38 سيدة منقبة يحملن الجنسيتين الأمريكية أو البريطانية، ونشرت جزءا من نتائجها على موقع ”ذا كونفيرزيشن” الأمريكي مؤخرا. ونقلت الدراسة عن سيدة بريطانية قولها إن هناك ”اختلافا ملحوظا” في الطريقة التي يتم التعامل بها مع المنقبات في شوارع بريطانيا بعد كورونا. وأضافت ”لم يعودوا ينظرون إلي بطريقة سيئة بسبب نقابي أو قفازات يدي، الجميع بشكل مفاجئ بات يتفهم الوضع”. كما أكدت جميلة، وهي سيدة منقبة تعيش في فرنسا، أن الأوضاع العالمية الحالية جعلتها محمية من أي ”تعليقات بذيئة”. وأشارت إلى توجه الكثير من دور الأزياء العالمية إلى تصميم أقنعة وجه أنيقة، وفي الوقت ذاته تلائم الظروف الصحية القائمة.