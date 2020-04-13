دعا شيخ الأزهر المصري، الدكتور أحمد الطيب، جموع الشعب المصري إلى عدم التنمر على مصابي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه شيء يحرمه الدين وتجرمه الأخلاق. وقال شيخ الأزهر في بث على صفحته الرسمية في فيسبوك ”لقد تابعنا جميعا ما انتشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مظاهر التنمر والسخرية من مصابي فيروس كورونا المستجد وضحاياه، وهو أمر خطير ومرفوض ولا يستطيع شخص أن يضمن الفرار من هذه الجائحة”. وأضاف الطيب ”هذا الوباء قد ابتلى الله به البشرية في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا ما يفرض علينا جميعا أن نتكاتف لمواجهته حتى يتم القضاء عليه. فلا يصح ولا يجوز أبدا لا شرعا ولا مروءة أن يسخر إنسان من إنسان آخر أصيب بهذا الوباء أو مات به أو يتنمر ضده”. كما تطرق الطيب إلى مشهد رفض بعض الأهالي دفن طبيبة متوفاة جراء فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا المشهد أحزنه كثيرا. وشدد شيخ الأزهر مخاطبا من رفضوا دفن الطبيبة ”كما يجب أن يعلم هؤلاء أنهم صائرون لا محالة إلى نفس المصير” (يقصد الموت).