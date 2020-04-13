ردت منظمة الصحة العالمية من خلال منشور في موقعها الإلكتروني على ما يتداوله كثيرون بشأن علاقة انتشار فيروس كورونا بأبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات. وقالت المنظمة إن ”فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المتحرك، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس المصنوعة في الصين”. وأكدت أن ”كورونا، انتشر في بلدان ليست فيها أبراج من الجيل الخامس لشبكات الهواتف الذكية”، مجددة التأكيد على أن ”فيروس كورونا ينتقل عبر رذاذ الشخص المصاب إلى الآخرين من خلال السعال أو العطس أو الحديث عن قرب”. وأضافت المنظمة الدولية أن ”الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا عبر الأسطح الملوثة بالفيروس من خلال لمسها ومن ثم وضع اليد على العين أو الأنف أو الفم”. للإشارة، فإن أشخاصا أحرقوا أبراج اتصالات خلوية في بريطانيا، بعد أن انتشرت شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي تربط بين تفشي فيروس كورونا وشبكات الجيل الخامس. كما تعرضت عدة أبراج اتصالات خلوية لشبكة الجيل الخامس في هولندا للضرر بعد أعمال شغب أدت إلى إحراق الأبراج أو تخريبها عمدا.