كشف الطاقم الطبي المشرف على مخبر التحاليل فرع معهد باستور، عن دخول حيز الخدمة، اليوم، مخبر محلي للتحاليل والكشف عن فيروس كورونا كوفيد 19على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بعنابة، وتحديدا بمصلحة التحاليل الميكروبولوجيا.

ويسمح المخبر الجديد الذي انطلق في الخدمة المخبرية، بعد الانتهاء من التجارب ومرحلة التكوين التي خضع لها الطاقم الطبي لفترة أقل من أسبوع في إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كوفيد 19 في مدة قصيرة.

وسيعمل المخبر الجديد للتحاليل الميكروبولوجيا، على تطوير عملية الفحوص والتحاليل على مستوى الجهة الشرقية الحدودية البلاد لولاية عنابة لاسيما وأن المخبر الجديد الموجهة لإجراء تحاليل المشتبه في إصابتهم بفيروس الكورونا، تم تزويده بتجهيزات متطورة وتحت إشراف أخصائين وأساتذة في تخصص " الميكروبيولوجيا من عنابة وبروفيسور من معهد باستور أشرف على التكوين وإجراء التجارب حول التجهيزات.

وسيخفف المخبر الجديد فرع معهد باستور بعنابة الضغط على معهد باستور بالجزائر العاصمة وقسنطينة. وسيساعد على تسريع عملية الكشف المبكر ومحاصرة فيروس كورونا عبر كافة تراب ولاية عنابة.

وسبق لمدير الصحة أن كشف في وقت سابق، أن فتح فرع للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا في عنابة، يعتبر توجها جديد تسعي من خلاله الجهات الصحية الوصية بالحكومة وفق التقارير التي تعتمد عليها منظمة الصحة العالمية، التي توصي الدول التي تعاني من جائحة كوفيد 19، بتوسيع قدراتها في إجراء تحليل عينات لأكبر عدد ممكن من المشتبه فيهم من أجل احتواء الوضع في أسرع وقت والقضاء على انتشار الوباء.