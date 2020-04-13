أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبًا.

وقال الوزير، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، إن "شركة روسية ابتكرت دواء اختبره زملاؤنا في عدد من الدول, وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية".

وأضاف: "نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية"، مؤكدًا أن الاختبارات الطبية" ستبدأ بعد 10 أو 12 يومًا".

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصًا.

و دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عدم التراخي في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوباء "لم يصل بعد إلى ذروته في العاصمة موسكو".

وقال بوتين اليوم الاثنين، خلال اجتماع عبر الفيديو لمتابعة الوضع بشأن كورونا في بلاده: "في روسيا الكثير من المشاكل ولا يجوز التراخي، حيث أن ذروة الوباء لم يتم تخطيها بعد في موسكو"، مشيرا إلى أن هناك أقاليم يتأخر بها انتشار كورونا من 3 إلى 4 أسابيع عن العاصمة موسكو.

وأضاف الرئيس الروسي :"أن هذا يعني أن لدي مثل هذه الأقاليم جميعا احتياط من الوقت، ولكن هذا الاحتياط يمكن أن يتبدد بسرعة ولا يمكن إنفاقه دون تفكير".

وأكد "ضرورة استخدام إمكانيات وزارة الدفاع الروسية في مواجهة فيروس كورونا في حال دعت الحاجة لذلك".

وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية، قد أعلنت اليوم الإثنين، أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد التي تم إجراؤها في عموم روسيا، تجاوز 1.3مليون فحص.

وأفادت الهيئة، في بيان اليوم، بأنه ما يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.