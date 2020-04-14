استبعد وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، وضع العاصمة في الحجر الكلي مشيرا أن الأرقام المسجلة لا تستدعي ذلك.

وقال الوزير للقناة الاذاعية الأولى اليوم الثلاثاء، أن "الأرقام المسجلة في العاصمة حاليا لا تستدعي فرض الحجر الكلي".

مؤكدا أن "الجزائر إستقبلت ملايين الكمامات و كل الطلبات تم تلبيتها.

وتابع بن بوزيد أن "الجزائر تحتوي على مخزون يقدر بأزيد من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

من جهة أخرى، أشار الوزير، أن ملف الخدمة المدنية تم وضعه لفترة استثنائية، لكنه بقي لأكثر من 30 سنة، مشيرا انه سيتم سن إجراءات تحفيزية تجعل الأطباء يتجهون بمحض إرادتهم للولايات الداخلية.