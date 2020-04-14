كشفت وسائل إعلام روسية، معلومات مثيرة عن مبتكر اللقاح الروسي ضد جائحة كورونا، وتبين أنه عالم شاب لم يتجاوز من العمر 30 عاما، "إلناز إماتدينوف" عمل مع فريق من العلماء على تحضير اللقاح، إلا أنه كان المطور الرئيسي للقاح في مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات.

قال عنه أحد أصدقائه بأنه "لا يتحدث أبدا عن عمله، والمؤسسة التي يعمل بها مغلقة، وتكاد تكون سرية، ولكنه شخص حساس، ولم نعلم بأنه مطور اللقاح إلا من خلال التلفزيون".

ولد هذا العالم الشاب في تتارستان بروسيا، ودرس في أكاديمية أوليانوفسك الزراعية الحكومية، وبعد ذلك عمل في مركز الأبحاث الفيزولوجي وعلم الأحياء الدقيقة في منطقة فلاديمير، ودافع عن أطروحة الدكتوراه في موضوع تصميم واستنساخ الجينات الاصطناعية الداخلة في ترميز البروتينات المناعية لفيروس حمى الوادي المتصدع.

العالم، نال درجة الدكتوراه في علوم الفيروسات وعمره 24 عاما، والتحق عقب ذلك بمركز مكافحة الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية ببلاده، حيث يعمل منذ حوالي ست سنوات، حيث توقع أن يظهر مثل هذا اللقاح ضد الفيروس التاجي في مختلف دول العالم بما فيها روسيا بحلول فصل الصيف.

وكانت السلطات الروسية أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى لقاح ضد الفيروس التاجي.