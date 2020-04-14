أفاد موقع Worldometer المختص في رصد جائحة كورونا في العالم، أن عدد المتعافين من الفيروس تجاوز 444 ألف شخص.

وأظهرت البيانات التي نشرها الموقع، أن الصين تصدرت دول العالم من حيث عدد المتعافين، بـ77 ألفا و663 حالة.

وحلت إسبانيا في المركز الثاني بـ64 ألفا و727، ثم ألمانيا بـ64 ألفا و300، فإيران بـ45 ألفا و983، وإيطاليا بـ35 ألفا و435، والولايات المتحدة بـ33 ألفا و907، وفرنسا بـ27 ألفا و718.

وبلغت إصابات كورونا حول العالم، مليونا و910 آلاف و585 حالة، توفي منها 118 ألفا و554، ولا يزال مليون و792 ألفا و31 حالة قيد العلاج.

العراق.. تعقيم 51 مليون متر مربع

عقمت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، إلى غاية اليوم الثلاثاء، أكثر من 51 مليون متر مربع في البلاد للوقاية من فيروس كورونا خلال حملة انطلقت منذ 26 فيفري الماضي.

وقالت المديرية في بيان صحفي إن "عمليات التعقيم والتطهير شملت واحدا وخمسين مليونا وستمائة وثمانين ألفا ومائة وعشرين مترا مربعا في عموم العراق منذ انطلاق الحملة بتاريخ 26 فبراير وحتى 13 أبريل، باستخدام محاليل معتمدة وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية".

وأضافت أن "المقصود بالموقع إما أن يكون مؤسسة أو منطقة أو حيا بالكامل وما زالت فرق الدفاع المدني مستمرة بعمليات التعقيم والتطهير في عموم العراق بوتيرة عمل متصاعدة".

الحصيلة في إفريقيا تجاوزت 15 ألف إصابة

أكد الاتحاد الإفريقي اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة تجاوز عتبة الـ15 ألفا، مع وفاة 816 شخصا.

وقالت المنظمة عبر "تويتر" إن 52 من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أبلغت عن 15249 حالة مرض بـ COVID-19، بينها 816 وفاة و2895 حالة شفاء".

وتم تسجيل معظم الحالات (6625) في دول شمال إفريقيا، فيما العدد الأقل في وسط القارة (1274)، بينما تتصدر القائمة جمهورية إفريقيا الجنوبية مع 2272 إصابة و27 وفاة.

7 أطباء عرب توفوا في إيطاليا

توفى خمسة أطباء من الجالية السورية في إيطاليا بفيروس كورونا إضافة إلى طبيب أردني وآخر فلسطيني لبناني.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن رئيس الجالية، ونائب رئيس جمعية الأطباء الأجانب في إيطاليا جمال أبو عباس أن ثمة طبيبا سوريا في العناية المشددة بعد إصابته بالفيروس.

وقال أبو عباس إن عدد الأطباء الذين توفوا بسبب "كورونا" في إيطاليا بلغ 109 أطباء و 35 ممرضا وممرضة و 7 صيادلة، وأضاف أن ثمة أكثر من 10 آلاف مصاب وحامل للفيروس من أطباء وكوادر الصحة موجودين حسب الحالة في المنازل أو المشافي.

إسبانيا تسجل 567 وفاة خلال 24 ساعة

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إلى 567 اليوم الثلاثاء، بعد أن تم تسجيل 517 وفاة في اليوم السابق.

ونقلت "رويترز" عن وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 18056، بينما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بمقدار 3045 إلى 172541.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وفيات الجائحة في إنجلترا أعلى 15 بالمائةمن المعلن

أوضحت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، أن الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في إنجلترا قد تزيد بنسبة 15 بالمائة عما أشارت إليه الإحصاءات المعلنة رسميا حتى الآن.

وقال نيك ستريب رئيس التحليلات الصحية في مكتب الإحصاءات الوطنية "بالنظر لبيانات إنجلترا يزيد هذا بنسبة 15 بالمائة عن الأرقام التي أعلنتها هيئة الصحة الوطنية حيث تشمل كل ما له صلة بكوفيد-19 في شهادات الوفاة بما في ذلك الحالات المشتبه في أنها كوفيد-19 وكذلك حالات الوفاة خارج المستشفيات".

وبخلاف البيانات اليومية التي تنشرها الحكومة والتي تظهر الوفيات في المستشفيات فقط تشمل هذه الأرقام حالات الوفاة المحلية خارج المستشفيات مثل التي تحدث في دور الرعاية.

لبنان: 9 إصابات جديدة

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، 9 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ولفتت الوزارة إلى العدد الإجمالي للإصابات في لبنان وصل إلى 641 منذ 21 فبراير الماضي.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9 حالات، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد، إلى 21.

ارتفاع عدد الوفيات إلى 74877 بإيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، تسجيل 98 وفاة جديدة بكورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى 74877.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات الإجمالي إلى 74877.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 48128 مصابين بفيروس كورونا، تعافوا من المرض وغادروا المستشفيات

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن 3691 مصابا بفيروس كورونا، في حالة صحية حرجة، في وقت تم إجراء 287359 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم في البلاد.

الإصابات تتزايد في دول جنوب شرقي آسيا

تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرقي آسيا بوتيرة متسارعة، في ظل مخاوف من أن يؤدي الاكتظاظ السكاني إلى كارثة صحية.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية الثلاثاء، بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا و291 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 335 وعدد الإصابات إلى 5223. وقالت وزارة الصحة، إنه تعافى 53 مريضا حتى الآن، ليصل المجموع إلى 295.

وأعلنت تايلاند الثلاثاء، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا ووفاة سائق حافلة يبلغ من العمر 52 عاما في بانكوك نتيجة إصابته بالفيروس.

ومنذ تصاعد تفشي المرض في يناير الماضي، أبلغت تايلاند عن إصابة ما مجموعه 2613 حالة و41 وفاة، في حين تعافى 1405 مريض وعادوا إلى منازلهم.

وحذر باحثون إندونيسيون الحكومة من أن الخطط التي تسمح لملايين الأشخاص بالمغادرة إلى قراهم الأصلية في نهاية شهر رمضان الشهر المقبل، وهو ما يطلق عليه السكان المحليون "موديك"، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وتوقعت كلية الصحة العامة بجامعة إندونيسيا أنه إذا استمر "الموديك"، فقد يكون هناك مليون إصابة بحلول شهر يوليو في جاوة، الجزيرة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.

وسجلت إندونيسيا 4557 إصابة حتى الآن، لكن خبراء قدروا أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، وقد يكون 250 ألف حالة بالفعل.

وأفادت سلطات الصحة الماليزية في آخر إحصائية الاثنين بتسجيل 134 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 4817 إصابة.

كما أبلغت السلطات عن حالة وفاة جديدة، كانت على اتصال وثيق بمشارك في تجمع ديني كان مسؤولا عن أكثر من ثلث إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 77.

الهند: تمديد الإغلاق العام حتى 3 ماي

مدد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الإغلاق العام المفروض لمكافحة كورونا، والذي يطال 1,3 مليار نسمة، حتى 3 مايو المقبل، قييل انتهائه المقرر منتصف هذه الليلة.

وقال مودي اليوم الثلاثاء في كلمة للأمة "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنا باهظا"، مضيفا "لكن أرواح الناس في الهند أغلى بكثير".

ولا تزال الهند بمنأى عن تفش واسع للوباء، على الرغم من تسجيلها رقما قياسيا للإصابات في اليوم الأخير، رفع عدد الإصابات الإجمالي إلى أكثر من 10 آلاف حالة و339 وفاة، وفق الأرقام الرسمية.

89 إصابة جديدة في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إنها تلقت تقارير عن 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني تم رصدها أمس الاثنين، منها 86 حالة وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة اليوم الثلاثاء في تقرير لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالوباء المؤكدة في الصين بلغ 82249 حالة، بما في ذلك 1170 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج و77738 شخصا غادروا المستشفى بعد شفائهم، و3341 شخصا توفوا بسبب المرض.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية الصينية، أن الحكومة وافقت على إجراء تجارب سريرية على لقاحين خاملين لمكافحة كورونا.

وطور اللقاحين معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة وشركة سينوفاك بايوتيك ومقرها بكين.

رقم قياسي للإصابات الجديدة في الهند

سجلت الإصابات بفيروس كورونا في الهند رقما قياسيا بلغ 1211 خلال آخر 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 10363، وفقا لما كشفت عنه وزارة الصحة ورعاية الأسرة على موقعها الإلكتروني.

كما ارتفع عدد الوفيات بـ 31 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، من 308 إلى 339.

ووفقا لوزارة الصحة، تم تسجيل 8988 مريضا بالفيروس التاجي حاليا، وتم تسجيل شفاء 1036 مريضا.

إصابة 111 إفريقيا بالصين

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء، أن الفحوص التي أجريت حتى يوم الاثنين، أظهرت إصابة 111 إفريقيا في مدينة قوانغتشو جنوب البلاد بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن النائب التنفيذي لرئيس بلدية قوانغتشو قوله، إن من بين هؤلاء المصابين 19 حالة وافدة.

وأضاف أن إجمالي الأفارقة في المدينة وعددهم 4553 شخصا خضعوا لفحوص الحمض النووي منذ الرابع من أبريل.

ونفت الصين يوم الاثنين اتهامات لدبلوماسيين أفارقة وأمريكيين، بأن الأجانب من ذوي البشرة السمراء في المدينة يخضعون لفحص قسري لفيروس كورونا وحجر صحي ومعاملة سيئة.

1509 وفاة جديدة في أمريكا

أكدت الولايات المتحدة تسجيل حتى مساء الاثنين وفاة 1509 أشخاص بفيروس كورونا، في حصيلة يومية تناهز تقريبا تلك المسجلة في اليوم السابق 1514 وفاة، بحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز"

وأظهرت بيانات الجامعة، أن وباء كوفيد-19 حصد حتى اليوم أرواح 23.529 شخصا في الولايات المتحدة، البلد الأول عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بالفيروس.

وحتى يوم الاثنين تأكدت إصابة أكثر من 577 ألف أمريكي بالفيروس

واشنطن تحقق في دور الصين و"الصحة العالمية" في ظهور وانتشار الفيروس

تبدأ لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية، تحقيقا حول ظهور فيروس كورونا وانتشاره في الولايات المتحدة، مع التركيز على دور الصين ومنظمة الصحة العالمية في ذلك.

وأعلن رئيس اللجنة، رون جونسون، اليوم الثلاثاء في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" أنه "يعتزم هو وزملاؤه دراسة ظروف ظهور وانتشار الفيروس والتدابير المتخذة للاستجابة للوباء داخل الولايات المتحدة وخارجها بكاملها".

وقال إن "التحقيق سيركز في المقام الأول على أسباب ظهور الفيروس التاجي في الصين، وما إذا كانت جهود بكين ومنظمة الصحة العالمية كافية للحد من انتشاره".

وأوضح السيناتور أن التحقيق سيتناول "من أين بدأ كل شيء؟ هل حدث انتقال عدوى من حيوان إلى إنسان؟ أو تسرب من مختبر في الصين، حيث على سبيل المثال، يتم بحسن نية تطوير أدوية لأنواع أخرى من الفيروسات التاجية يمكن أن تتماشى مع أفضل الأهداف؟ يجب علينا أيضا دراسة ما إذا كانت منظمة الصحة العالمية لعبت دورا في إخفاء المعلومات عن ظهور الفيروس".

2082 إصابة جديدة في ألمانيا

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 125098، في رابع انخفاض بعدد الحالات الجديدة، بعد أربعة أيام من ارتفاعها.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات ارتفع بـ 170 ليصل إلى 2969.

بريطانيا ستجدد الإغلاق العام حتى 7 ماي القادم

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أنه من المقرر أن يعلن وزير الخارجية، دومينيك راب، بعد غد الخميس، استمرار حالة الإغلاق العام في البلاد حتى 7 مايو المقبل على الأقل.

ويتولى راب مهام الحكومة نيابة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يتعافى من مرض كوفيد-19.

وكان راب قال يوم الاثنين، إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة أي تغييرات على إجراءات الإغلاق العام السارية حاليا.

وسجلت المملكة المتحدة 11329 وفاة في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الصحة يوم الاثنين.

المكسيك: الإصابات بالفيروس بلغت 5014 والوفيات 332

قال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، في تصريح صحافي، أن "المكسيك سجلت 353 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 5014 حالة، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 332". وأقر بأن "من المرجح أن عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار ".

وكان نائب وزير الصحة قد لفت الأسبوع الماضي إلى أن عدد الحالات في المكسيك ربما يكون 26500، وأن الكثير من هؤلاء الأشخاص لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض أو لم يتمّ تشخيصهم بعد.

بنما: ارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 3472

أكدت وزارة الصحة في بنما "أنها سجلت 72 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 3472 والوفيات إلى 94".

تسجيل 86 إصابة جديدة في سلطنة عمان

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان 86 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجّلة في السلطنة 813 حالة، وعدد الوفيات 4.

وأهابت في بيان، بالجميع "التقّد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتمّ خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات"، مهيبةً أيضًا بالمواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، والتقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة؛ وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".

سيوول تستعد لإجراء تجارب سريرية

حصلت شركة الدواء الكورية الجنوبية "بوكوانغ" على تصديق لإجراء تجارب سريرية على دواء علاجي لفيروس كورونا.

وأعطت وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية الضوء الأخضر للشركة للقيام بالمرحلة الثانية من التجارب السريرية على دواء "ليفوفير"، وهو دواء مستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي من نوع B.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شركة محلية بتجارب سريرية على دواء علاجي لمرضى مصابين بكورونا.

وسيتم استخدام الدواء على 60 من مصابي الفيروس لمعرفة مدى فعاليته وسلامته.

ويعد دواء "ليفوفير" دواء مضادا للفيروسات حصل على موافقة على بيعه في عام 2006، وهو رابع دواء عالمي لعلاج التهاب الكبد الوبائي من النوع B، حيث يمنع تكاثر المواد الجينية الفيروسية.

وأفادت الشركة في وقت لاحق بأن "ليفوفير" أظهر نتيجة تشبه نتيجة استخدام دواء الإيدز "كاليترا" الذي تم استخدامه لعلاج مصابي كوفيد-19 أثناء الاختبارات المعملية على الفيروسات.

روسيا تسجل 2774 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء، تسجيل 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

كما تم تسجيل 22 حالة وفاة بالفيروس وشفاء 224 حالة.