ذكرت اليومية الايطالية "الماتينو"، أمس الإثنين، أن نادي نابولي قرر الاستغناء عن خدمات المدافع الدولي الجزائري فوزي غلام وسوف يرحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومرت مسيرة غلام مع نابولي هذا الموسم بالعديد من الأوقات الصعبة في ظل الإصابات المتكررة للاعب وفشله في ضمان منصبه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب جينارو غاتوزو.

غلام انتقل إلى نابولي في عام 2014 قادماً من نادي سانت إيتيان الفرنسيي وينتهي عقده مع فريق الجنوب الايطالي في عام 2023 وشارك في خمس مباريات فقط مع نابولي هذا الموسم حيث لم يوفق خلالها في تسجيل أو صناعة أية أهداف