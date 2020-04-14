ألقت مصالح الشرطة بقطاع الأمن الحضري 5 لأمن ولاية وهران، أمس الإثنين، القبض على شبكة إجرامية مكونة من 5 أشخاص من بينهم قاصر متورطين في قضية السرقة بالكسر من داخل إدارة قسم التخطيط والبناء والتعمير لبلدية وهران مع الاستيلاء على مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية وأجهزة إعلام آلي وكذا سرقة دراجات نارية.

وتمت عملية السرقة في الليل بخرقهم لحظر التجوال المفروض في ظل انتشار وباء كورونا، حيث تم استرجاع المسروقات خلال القبض عليهم.

وسيحال الموقوفون على العدالة بعد استكمال الإجراءات القضائية ضدهم.