توفي 21 شخصا وأصيب 596 آخرون في 573 حادث مرور وقعت خلال الأسبوع الماضي على مستوى مناطق متفرقة من الوطن، حسب حصيلة أوردتها ،يوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وتم تسجيل أثقل حصيلة في ولاية ميلة بوفاة 6 أشخاص وجرح 17 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية, على إثر 15 حادث مرور. كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة بـ 644 تدخل سمح بإخماد 423 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة، فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 6899 تدخل فـي نفس الفترة لتغطية 6082 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.