تحصل الفيلم الجزائري "جميلة في زمن الحراك" على المرتبة الأولى من ضمن 40 فيلم مشارك من 30 دولة في مسابقة الجزيرة الوثائقية للفيلم القصير، فيما تحصل الفيلم الأردني " مغارة ليلى" على المرتبة الثانية والسوري " صولو" على المرتبة الثالثة .

وتم الإعلان عن نتائج المسابقة، ليلة أمس، بعد عملية تصويت مرت بمرحلتين؛ الأولى عن طريق اليوتيوب ، حيث تحصل " جميلة في زمن الحراك " على 40 بالمائة، و 06 بالمائة تنقيط لجنة التحكيم .

و يروي الفيلم لمخرجه عبد الرحمن حراث من عنابة قصة "جميلة" المرأة التي عانت من التشرد مدة 15 سنة لتجد في الحراك الشعبي الجزائري أملا و متنفسا لتسمع صوتها.